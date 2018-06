Musée de la Société d’histoire: la rénovation du bâtiment est achevée

Melbourne (RC) – Une contribution financière de près de 76231$ du gouvernement du Canada a aidé à la rénovation du musée de la Société d’histoire du comté de Richmond. Les férus d’histoire venant des Cantons-de-l’Est et d’ailleurs peuvent maintenant profiter d’installations améliorées au musée suite au financement qui a été octroyé en 2015 pour la restauration du bâtiment du The Manse (le presbytère).

L’investissement a été inauguré le dimanche 27 mai en présence de Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, en compagnie du Dr Leo Gaudet, président de la SHCR, et d’autres membres de la communauté.

L’apport financier a permis à la SHCR d’effectuer des rénovations importantes au bâtiment regroupant la pose d’une toiture métallique de style authentique; un nouveau système de chauffage et de refroidissement; la démolition de l’ancien garage; la construction d’une nouvelle salle d’exposition, la mise à niveau du système de câblage électrique; la démolition et la reconstruction de l’entrée latérale; l’installation d’unités d’éclairage dirigé; la réfection des planchers originaux à l’étage; la réfection et la peinture de tous les murs; la stabilisation de la galerie extérieure; l’installation d’éclairage de sécurité, de détecteurs de fumée et d’extincteurs; l’asphaltage du terrain et l’amélioration de l’isolation du grenier.

Une nouvelle vie au musée

«En tant que président de la SHCR, je tiens à remercier les conseillers du bureau sherbrookois de Développement économique Canada pour la courtoisie et la rapidité avec laquelle ils ont traité les demandes de financement suivant la réalisation de chacune des étapes du projet. Le financement de ce projet a donné une nouvelle vie au musée», d’affirmer M.Gaudet.

Grâce à l’effet conjugué de ce projet et d’expositions interactives portant sur l’histoire locale des femmes, le musée a enregistré en 2017 un nombre record de visiteurs. À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, l’implication d’élèves a permis de projeter un éclairage unique sur l’histoire locale et régionale. En 2018, la SHCR s’attend à une autre année de succès grâce à ses installations nouvellement rénovées, ainsi qu’à la collaboration de l’Église presbytérienne St-Andrew’s et du Centre d’interprétation de l’ardoise.