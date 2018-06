Volet des Arts et Spectacles de l’École l’Escale

Asbestos (MEC/GCA) - Comme bon nombre d’amateurs de théâtre le savent déjà. À l’approche de la fin d’année, il y a toujours la présentation de différentes pièces qui ont été montées par des étudiants selon le niveau. Alors 2018 ne fait pas exception à cette règle à l’Escale.

Ainsi la première présentation théâtrale aura lieu le vendredi 25 mai à compter de 19h30, à la salle publique de l’école. Il s’agit de la pièce française « L’Expérience », de Serge Jochum, l’intrigue se déroule autour de personnages très particuliers qui sont enlevés soudainement de leur vie quotidienne. Ils se retrouvent bien malgré eux, dans une pièce entièrement fermée. Ils ne peuvent pas en sortir. Ils ne savent pas comment ils se sont tous retrouvés là. Ils doivent faire connaissance, essayer de comprendre, et surtout se supporter mutuellement.

Quant à la deuxième présentation, elle aura lieu le vendredi 1er juin à 19h30, au même endroit.. Cette fois, on vous présente la pièce québécoise, « Mambo italiano », de Steve Gallucio : ils sont drôles ! Suivez le rythme, entrez dans la danse ! Les personnages sont tous Italiens et ils vivent ici au Québec. Gino et Maria se réjouissent d’apprendre que leur fils Angelo est amoureux et qu’il file le parfait bonheur en compagnie de… Nino ! Quoi ?!? Horreur ! C’est le tollé général ! C’est l’incrédulité ! Branle-bas de combat !

Il s’agit de deux pièces qui seront présentées par le 3e et 4e secondaire d’art dramatique. Les profits amassés cette année seront utilisés pour l’achat de costumes (250) pour le volet art dramatique de l’école, et la SLA (Sclérose latérale amyotrophique).