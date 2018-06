Une exposition annuelle fort bien réussi pour le Cercle de Fermières

Danville (GCA) – Près de 300 personnes de la région, sont passé récemment au Centre communautaire Mgr Thibault de Danville, pour visiter les Fermières de l’endroit, dans le cadre de la présentation de leurs différentes pièces artisanales au grand public. Le Cercle de Danville qui a 81 ans cette année est une organisation bénévole composée de quelque 65 membres actuellement.

Ici comme dans les 27 autres groupes similaires en Estrie, et plus de 500 cercles et quelque 31900 membres à travers le Québec. Des dames se font toujours un devoir d’être active, afin de confectionner des tricots, du crochet, de la broderie, du tissage, et même des recettes. Ainsi dans leur local au centre communautaire à Danville, on y retrouve 11 métiers à tisser de différentes grandeurs, afin de pouvoir réaliser linge à vaisselle, linge de comptoir, nappe, couverture et jeté.

Rappelons que la mission première des Cercles de Fermières du Québec est de voir à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi que la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

Bien souvent certaines pièces qui ont été réalisées par des dames, se voient primées par différentes récompenses et mérites lors de l’exposition annuelle. Encore une fois cette année, certaines d’entre elles ont reçu des prix pour leurs travaux.

Bénévole pour 2018: MmeMicheline Charest; le Prix Annie-Belle: MmeNoel-Ange Roger;

Conception et réalisation d’artisanat: 1er prix MmeMonique Duguay, 2e prix MmeLisette Carrier; 3e prix Mme Céline Gagné.

Du côté des recettes le prix «Cordon Bleu»: 1er prix à MmeHuguette Beauchesne; 2e prix à MmeDorothée Baldwin; 3e prix à MmeLisette Couture.

Au terme de ce rendez-vous annuel, la présidente MmeCéline Gagné, n’a pas manqué de nous dire ça grande fierté pour l’implication et l’assiduité de ses membres, qui font du Cercle de Danville, un groupe toujours très impliqué dans son milieu, et vraiment exceptionnel en soi.