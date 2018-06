Les concerts de la Chapelle vous invite à un grand récital de piano

St-Camille (JPH/GCA) – La population de la grande région de la MRC des Sources, est cordialement invitée à assister au concert du virtuose canadien David Jalbert, le samedi 21 avril à compter de 20h, au Salon Jaune situé au 26, Chemin Pinard, à Saint-Camille. David Jalbert rappelons-le, est reconnu présentement comme l’un des plus grands pianistes de l’histoire du Canada. À l’occasion de son deuxième passage à St-Camille, il offrira un récital couvrant trois siècles d’histoire de la musique avec au programme, des œuvres de Bach, Schubert, Schumann, Chopin et Prokofiev.

Le choix de David Jalbert est toujours remarquable, et tous ses enregistrements ont été acclamés par la critique. Son intégrale des Nocturnes de Fauré a d’ailleurs été sélectionnée comme la version moderne de référence par le jury de la tribune des critiques de disques de France-Culture. Ses intérêts pour la littérature, la philosophie, les arts visuels et le rock and roll teintent son jeu.

Plusieurs concerts et festivals l’ont amené à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique et l’Europe. Il s’est produit avec des orchestres majeurs.

Depuis l’obtention de sa maîtrise de l’Université de Montréal à 21 ans, accompagnée de la Médaille d’Or du gouverneur général, il n’a cessé de se distinguer lors de différents concours nationaux et internationaux.

Pour en savoir davantage, ou pour réserver votre place lors de ce concert, vous appeler sans plus tarder au: 819-877-5995 ou vous communiquer par courriel au: info@lesconcertsdelachapelle.com