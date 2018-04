Caroline Savoie sur la scène de la salle Patrick-Quinn du Centre d’art

Richmond (RC) – Avec son timbre de voix chaud et puissant, Caroline Savoie viendra séduire l’auditoire du Centre d’art de Richmond le samedi 14 avril, à compter de 20h. Auparavant, c’est l’ambassadrice du Centre d’art Veronica Winter qui assurera la première partie.

Depuis ses débuts sur scène en 2011, la jeune artiste acadienne de 23 ans affiche un parcours bien rempli, avec à son actif deux EP et plus de trois cents spectacles offerts au Canada, aux États-Unis, en Belgique et en France. Récemment Grande Lauréate de la 47e édition du Festival international de la chanson de Granby, Caroline Savoie a remporté une quinzaine de prix, dont le Prix SOCAN de la chanson primée pour sa chanson Y’en aura, le Prix du public Yves-Gagnon et le Prix de la presse Jacques-Cossette. C’est finalement à l’automne2016 qu’elle lance son premier album qui sera présenté le 14 avril au Centre d’art. Il est réalisé par Jay Newland, gagnant de dix Grammy Awards sous l’étiquette Spectra Musique. Son passage à The Voice en France a également fait accroître sa notoriété à l’internationale.

Veronica Winter

Quant à Veronica Winter, elle fait présentement ses armes à l’École nationale de la chanson de Granby. Elle présentera le fruit de son travail et de nouvelles compositions francophones écrites durant la dernière année.

Les billets sont disponibles au coût de 24$ à la billetterie du Centre d’art de Richmond au www.centredartderichmond.ca, ou au 819 826-2488.