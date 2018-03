Des élèves du Tournesol et de l’Escale remportent le concours Accroche-toi au slam

Windsor – Dans le cadre du concours Accroche-toi au slam regroupant deux écoles secondaires de la Commission scolaire des Sommets, le jury a choisi de retenir trois slams pour leur caractère distinct, la musicalité des mots et le message porteur d’espoir pour l’avenir. La qualité du travail des jeunes a grandement impressionné les jurés.

Les grands honneurs ont regroupé six élèves. Deux slams individuels ont été retenus, soit celui de Mélodie Bolduc, 14 ans, ainsi que Marilou Leroux, 13 ans, toutes deux étudiantes à l’école secondaire du Tournesol à Windsor. Un slam de groupe a aussi été retenu; celui de Marc-Antoine Lauzier, Élodie Michel, Charlie-Anna Guay et Rosie Croteau, tous étudiants en 5e secondaire à l’école secondaire de l’Escale à Asbestos.

Les jeunes gagnants du concours Accroche-toi au slam se méritent plusieurs grands prix. D’abord, leur slam sera utilisé et diffusé dans le cadre de campagnes régionales futures du Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie.

De plus, les jeunes auront l’occasion de présenter leur création en direct sur ICI Radio-Canada Première (101.1 FM à Sherbrooke) à l’émission Écoutez l’Estrie le mardi 27 mars prochain entre 15h30 et 18h. Leurs slams seront également diffusés en vidéo sur la page Facebook ICI Estrie. Et ce n’est pas tout; les gagnants recevront un accompagnement du Slam le Tremplin en vue de leur prestation à la radio et de leur prestation devant public lors de l’ouverture des soirées de Slam du Tremplin les 6 avril, 4 mai et 1er juin prochains.

Le développement du goût de la lecture

Le concours Accroche-toi au Slam du Projet PRÉE, en collaboration avec le Slam du Tremplin et Radio-Canada Estrie, s’inscrit à l’intérieur d’une multitude d’actions mises en place en Estrie afin de favoriser le goût de lire chez les 10 à 20 ans. Le slam permet aux jeunes d’explorer un univers littéraire différent, les incitant ainsi à développer leurs goûts, leurs champs d’intérêt, leur sensibilité esthétique et leur engagement social. Il amène les jeunes à découvrir un intérêt pour la lecture et l’écriture sous un tout autre angle.