Le trio Kantazen chantera Noël à l’église Sainte-Bibiane

Richmond (RC) – L’ensemble Kantazen offrira un concert de Noël à l’église Sainte-Bibiane de Richmond, le dimanche 10 décembre à 14h. Le groupe, dont les membres sont de la région, est formé du baryton Gilles Bruneau, baryton, de la soprano Renée Landry et de la pianiste Sylvie Grondin.

«Leur répertoire, présenté en duos et en solos, comprend une belle variété de chant sacré, d’airs classiques et aussi des chansons populaires que nous aimons tous, le tout pour bien nous mettre dans l’ambiance de Noël. Kantazen signifie chanter, en langue Basque. C’est l’amour du chant qui anime le groupe, ainsi que le désir de s’impliquer dans la communauté en offrant des spectacles-bénéfices pour aider les paroisses», précise la marguillière de la paroisse Sainte Bibiane et ex-directrice du Centre d’art de Richmond, Jeannette Comeau Charland.

Renée Landry et Gilles Bruneau aiment partager leur amour de la musique et se produisent ensemble depuis sept ans. Ils apprécient chanter les airs connus, mais surtout un répertoire riche et étoffé dont les occasions sont plus rares. C’est donc une invitation à tous et à toutes de passer un magnifique après-midi. Bien qu’il s’agisse d’un spectacle-bénéfice, l’entrée est libre avec contribution volontaire, ceci dans le but de permettre à plus de gens d’y assister.