Un projet artistique rassembleur à Saint-Adrien

Saint-Adrien – L’église de Saint-Adrien a trouvé preneur. L’artiste aux multiples facettes Pierre-Philippe Côté en a récemment fait l’acquisition dans le but d’en faire un centre de création multimédia international.

«Ça fait trois ans que je travaille sur le projet. Le Studio Le Nid prend de l’expansion. Je souhaite que Saint-Adrien, et toute la MRC des Sources deviennent dans les prochaines années un incubateur de créations artistiques tant en film qu’en musique, théâtre, arts visuels, cirque, art culinaire et nouvelles technologies. Nous allons donc mettre sur pieds un hub (espace de collaboration interdisciplinaire dont le but est de favoriser l’émergence de projets innovants) créatif», explique Pierre-Philippe.

Pour lui, nul doute qu’à petite échelle, on peut faire de grandes choses. Avec les nouvelles technologies et en attirant les jeunes à venir créer et pourquoi ne pas s’installer à Saint-Adrien, il souhaite développer une expertise et créer des projets rassembleurs. Il croit que travailler ensemble pourrait donner plus de poids aux diverses demandes faites habituellement individuellement par les artistes et entreprises du territoire. La collaboration est donc essentielle.

Aussi, Pierre-Philippe Côté va aller à la rencontre des organismes et entreprises culturelles existantes pour leur faire part de cet ambitieux projet. Il ira par la suite à la rencontre des intervenants économiques.

«Saint-Adrien est à deux heures de Montréal, ce n’est rien! Avec ses 500 personnes, il est plus facile d’y travailler à l’échelle humaine et d’avoir un impact sur le reste du monde.», conclut-il.