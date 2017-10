Les artistes du Val-Saint-François à l’honneur à Kingsbury

Windsor (RC) – Pour débuter la saison, le comité des Amis du luthier a le plaisir de recevoir le samedi 28 octobre, à 20h, les réputés guitaristes Luc Fortin et Richard Léveillé qui offriront une soirée de musique aux rythmes de divers pays du monde.

Richard Léveillé est né et a grandi à Windsor. Il joue avec Luc Fortin depuis plus de 20 ans et le duo compte à ce jour cinq albums de compositions originales. Celui-ci s’est démarqué dès les premières années au Québec en musique du monde avec des nominations au Gala de l’ADISQ, catégorie Groupe, et aux Prix Opus du Conseil québécois de la musique, meilleur album.

Les deux amis ont aussi été membres du quatuor Fortin, Léveillé, Donato, Masturica, avec lequel ils ont enregistré trois autres albums depuis 2005.

Par la suite, le comité accueillera, le vendredi 8 décembre, le quatuor de musique trad MAZ, qui propose un voyage musical enlevant sur des rythmes de pieds et d’électro, un univers sonore inédit, où chansons et pièces instrumentales renouent avec la mémoire musicale du Québec tout en ouvrant de nouvelles perspectives. Ainsi, claviers et guitare électrique côtoient violon, banjo, contrebasse et voix.

Richard Léveillé

En tant que musicien pigiste, Richard Léveillé a déjà participé, avec diverses formations, à des événements d’envergure tels que le Festival international de jazz de Montréal, le Festival international de folklore de Drummondville, le Festival d’été de Québec et le Festival d’Asilah au Maroc.

Musicien chevronné, Richard Léveillé est aussi un conteur et un chanteur hors pair qui a fait de nombreuses représentations en solo au Québec. Il a même été comédien au théâtre et acteur dans deux films. Détenteur d’un diplôme de maîtrise en ethnomusicologie, il a déjà travaillé comme recherchiste à Radio-Canada et réalisé lui-même un documentaire sur la tradition musicale des Inuits du Cuivre. Après avoir séjourné en Arctique, il a beaucoup voyagé en Asie, en Amérique du Sud et en Europe de l’Ouest.

Roxane Beaulieu

«Cette musicienne du Canton de Melbourne a une feuille de route qui, sans être aussi longue que celle de notre musicien de Windsor, démontre une riche expérience en clavier et en chant. Ayant passé la plus grande partie de sa vie en Estrie, Roxane Beaulieu a composé, arrangé et performé avec plusieurs artistes de la région, dont l’auteur et slameur David Goudreault. Elle fait aussi partie du groupe Tangara depuis les débuts de la formation», ajoute pour sa part Marc Saumier.

Elle a étudié le piano et le chant jazz au Cégep de Sherbrooke, puis est déménagé à Montréal afin de poursuivre ses études à l’université. Elle a alors étudié les claviers avec Pierre Bélisle (La Bottine Souriante) et le piano jazz avec Julie Lamontagne (Belle et Bum, Télé-Québec). En 2016, elle se joint au groupe MAZ, contribuant ainsi à son tour au métissage des musiques traditionnelles, populaires et savantes.

Le Centre communautaire de Kingsbury est situé au 430 rue Principale. Pour de plus d’informations, communiquez avec Marc Saumier au 819 826-5858.