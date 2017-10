Planificateur familiale : de jeunes artistes récompensés!

Richmond – C’est au Centre d’art de Richmond qu’avait lieu 27 septembre le lancement de la version 2017-2018 du planificateur familial réalisé par le comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François. Dans une ambiance festive, les 14 artistes, jeunes gagnants du concours de dessins sur le thème de la lecture, ont eu le plaisir de recevoir un livre et d’assister à un conte animé par Isabelle Gosselin, auteure et comédienne de la région. À cette occasion, ces jeunes ont appris que leurs dessins seront exposés au Salon du livre de l’Estrie à Sherbrooke au 12 au 15 octobre.

Le planificateur familial en est déjà à sa neuvième édition. Ce projet, apprécié et attendu chaque année, vise principalement l’intégration d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques quotidiennes des familles de la MRC ayant de jeunes enfants. Ce grand calendrier est distribué gratuitement aux familles du Val-Saint-François ayant des enfants de 12 ans et moins, soit tout près de 2500 familles.

Sa distribution a débuté à la rentrée scolaire et se fait par le biais des écoles primaires, des centres de la petite enfance, des services de garde en milieu familial et d’autres organismes dont le Centre de santé et de services sociaux et des bibliothèques municipales. Il constitue un outil précieux de planification et d’éveil à la lecture et à l’écriture lorsqu’il est utilisé au quotidien avec les enfants.

De nombreux appuis

Plusieurs organismes ont pris part à la réalisation de ce projet : la bibliothèque Yvonne L. Bombardier, le CPE Magimo, le CIUSSS de l’Estrie CHUS, les Cuisines collectives des Tabliers en folie, Écrimots, la Maison de la famille des Arbrisseaux, le Richmond and Region Community Learning Center et le Réseau BIBLIO de l’Estrie.

Il est à mentionner que le Comité ÉLÉ est soutenu cette année par la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François.

À ces organismes s’ajoute l’appui monétaire de Domtar, Promutuel, Martineau Communication et Impression, les commissions scolaires des Sommets et Eastern Townships, la Biblairie GGC, Salon du livre de l’Estrie, Caisse Desjardins du Centre du Val Saint-François et la pharmacie Familiprix de Nathalie Roy (Valcourt).