Richmond Now & Then : un quatrième ouvrage de Nick Fonda

Richmond (RC) – Avec à son actif trois livres paru aux éditions Baraka Books situés à Montréal, de 2010 à 2014, Nick Fonda réitère de nouveau avec Richmond Now & Then: an Anecdotal History.

«Comme le titre l’indique, ce nouvel ouvrage rassemble une série d’anecdotes qui se sont déroulées dans nos communautés. Je lancerai mon livre à la Société d’histoire du comté de Richmond du 29 septembre au 1er octobre. Les gens pourront me rencontrer de 14h à 16h durant ces deux jours», précise M Fonda.

Quelques « anecdotes » de l’éditeur Robin Philpot

Pour certains, une livre d’histoire ressemble à une autoroute. Nick Fonda répond avec une route de campagne, charmante, tranquille, avec un visage humain.

Si la politique est une affaire locale, l’histoire est aussi locale… et anecdotique. La grande urbaniste Jane Jacobs disait que les preuves anecdotiques sont les seules vraies preuves parce qu’elles viennent d’histoires racontées par des gens. Quoique loin d’être un bastion de richesse, Richmond est très riche… en histoires.

Parfois les fins sont tristes. Avery Denison a taillé la communauté d’une forêt très dense; il a laissé une descendance considérable, mais s’est fait abattre par des bandits de grand chemin en 1826. Ralph Andosca, jeune immigrant italien, a été assassiné en 1905.

D’autres histoires sont édifiantes. Orphelin irlandais, Patrick Quinn a été ordonné prêtre en 1862 avant de servir la ville ferroviaire en essor qu’était Richmond pendant 50 ans.

Anita Mercier Demers a surpris plus d’un bûcheron en 2013 lorsque, munie de sa hache et sa scie à broussaille, elle a remporté le prix de Fermière émérite en reconnaissance de l’excellente gestion de son boisé. Elle avait plus de 90 ans.

Le lecteur ne pourra pas s’empêcher de vouloir visiter Richmond, de temps en temps (now and Then). Feu Alistair MacLeod, écrivain canadien de renom, n’avait que d’éloges pour les écrits de Nick Fonda: «Nick Fonda saisit l’essence d’un endroit parmi les plus unique au Canada.»

Trois autres ouvrages proviennent l’auteur: Roads to Richmond : Portraits of Quebec’s Eastern Townships ; Principal and Other Scoolyard Bullies : Short Stories ; Hanging Fred and a Few Others : Painters of the Eastern Towships. Pour rejoindre Nick Fonda, communiquez avec de l’éditeur au 514 808-8504.