Danse trad au Festilaine d’Ulverton

Ulverton – À l’occasion du Festilaine du Moulin à laine d’Ulverton qui se déroulera les 7 et 8 octobre, de 10h à 17h, des jeunes et adultes auront la chance de faire partie d’une troupe de danse traditionnelle durant. La participation sera requise de 11h à midi et de 14h à 15h. Des laissez-passer seront distribués à l’entrée.

Il y aura aussi plusieurs activités pour toute la famille avec des jeux gonflables, des démonstrations de tonte de mouton, des exposants, et artisans, des promenades en poney, des dégustations, l’incontournable brunch du dimanche, l’accès aux sentiers, du maquillage et ateliers pour les enfants et autres attraits. De plus, une course au trésor pourrait permettre de gagner un prix de 200$.

Le coût l’entrée est de 12$ pour les adultes et l’accès sera gratuit aux moins de 12 ans. Pour information, composez le 819 826-3157.