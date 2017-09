Mémoire et patrimoine à l’occasion des Journées de la culture

Saint-Denis (RC) – Le Comité culturel de Saint-Denis invite la population aux Journées de la culture qui se tiendront les 29, 30 septembre et le 1er octobre prochains. Le porte-parole de cette édition est Jocelyn Anctil, homme d’affaires bien connu de la région.

C’est sous le signe de la mémoire et du patrimoine culturel qu’artistes et artisans proposent au public des activités à découvrir, à se faire raconter, à échanger et à créer.

Le programme regroupe plusieurs activités et événements suivants: la Fête des mots en compagnie des comédiens Patrick Quintal, Sylvie Marchand et la chorale Le Cœur; création collective d’une montjoie au cœur du village; cercle de parole à l’aide du Bâton de parole; l’heure du conte pour les tout-petits avec Marc Brazeau; visite et conférence des vitraux de l’église à travers l’histoire et l’art; exposition des artistes et artisans de la municipalité; exposition de costumes d’époque; présentation de vidéos sur le patrimoine Saint-Denisien.

Les particularités de ces Journées sont les suivantes:

• Pour la Fête des mots, des citoyens de Saint-Denis, jeunes, adultes et aînés, ont composé des poèmes et des contes qui seront lus par des artistes professionnels et amateurs de la municipalité.

• Une montjoie (monceau de pierres entassées pour marquer les chemins) sera créée au centre du village par le public présent. Tous sont d’ailleurs invités à apporter leurs roches!

• Les citoyens sont aussi conviés à une activité qui tire ses origines des Amérindiens: le cercle de parole à l’aide du bâton de parole. Cet outil possède un pouvoir difficilement imaginable pour celui qui ne l’a employé.