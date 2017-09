Un 35e célébré comme il se doit pour l'Escaouette d'Asbestos

Asbestos (SM) — En juin prochain prochain, l’ensemble vocal l’Escaouette d’Asbestos fêtera ses 35 ans d’existence. Pour l’occasion, c’est nul autre que Gregory Charles qui viendra célébrer avec les choristes et la population.

C’est sous la présidence d’honneur de Geneviève Roy, directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources que deux concerts, ayant pour thème 35 ans de chant choral, seront présentée les 8 et 9 juin 2018 dans l’église St-Hippolyte de Wotton. Une cinquantaine de choristes seront rassemblés sur scène. En première partie, l’ensemble vocal interprétera quelques pièces de son répertoire du passé, sous la direction des trois chefs de chœur des 35 dernières années. Gregory Charles viendra par la suite rejoindre le groupe pour le reste de la soirée. Le président de l’ensemble vocal, Raymond Boutet, et la chef de chœur actuelle Louise Deslongchamps sont conscients du défi à relever et ils sont prêts à mettre tous les efforts nécessaires pour y parvenir.

«Notre but est de donner à ce concert une grandeur majestueuse. Une sonorisation et un éclairage bien approprié sauront créer une ambiance particulière. De plus, l’auditoire pourra suivre le concert sur écran géant», ont-ils ajouté.

Les billets sont disponibles dès maintenant via le réseau du Centre culturel de Sherbrooke, sur le réseau Ovation et auprès des membres de l’Escaouette.

«Exister pendant 35 ans dans un petit milieu, où la population a tendance à diminuer, ça devient tout un exploit de faire du recrutement et de survivre aussi longtemps», a conclu Raymond Boutet.