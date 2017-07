Pour l’amour du country et des festivaliers à Wotton

Wotton (SM) - Comme tous les ans, le Festival Country de Wotton sera de retour du 26 au 30 juillet prochain. Au programme: danse, parade et spectacles à saveur country et des milliers de spectateurs comme par les années passées.

Depuis plus de 25 ans, Jean Richard, sa femme Carmen, et maintenant leur fille Anne-France, organisent le Festival. Autrefois à Saint-Camille, c’est maintenant à Wotton que les festivaliers affluent pour assister aux nombreux spectacles. Il n’est pas rare que quelque 500 véhicules motorisés et roulottes s’emparent des rues du village le temps des cinq jours de festivités.

Mais M. Richard précise qu’ils ne sont pas seuls pour tenir un événement de cette envergure. «Une soixantaine de bénévoles nous aident à faire du festival un succès. Nous tenons sincèrement à les remercier, de même que nos commanditaires», a ajouté M. Richard.

Les véhicules récréatifs sont attendus sur le site dès le 23 juillet. Les activités débuteront le mercredi 26 juillet dès 13 h par une vente de vêtements à la Friperie au presbytère, suivi d’un souper spaghetti à 17 h et à 19 h, les festivaliers sont invités à passer la soirée avec Jean-Guy. Le lendemain, dès 14 h, les danseurs sont attendus sous le chapiteau et la soirée se poursuivra à 19 h avec Estelle & Rock. Et pendant ce temps, au Centre multifonctionnel, une partie de pétanque organisée par la FADOQ, un bingo au profit de l’Église et l’exposition de bébé réaliste créé par Lucie Corrivau seront au programme.

Le vendredi, de 9 h à 16 h, l’AFEAS fera une vente de pâtisserie et il y aura une vente de vêtements à la Friperie au presbytère. En nouveauté, un encan qui débutera à 9 h 30 au Centre multifonctionnel. Sous le chapiteau, pas loin d’une dizaine d’artistes country monteront tour à tour sur la scène pour divertir et faire danser les festivaliers.

Le samedi, la bibliothèque tiendra une vente de livres dès 9 h, tout juste avant le rallye country à pied à travers le village qui débutera à 10 h si la température le permet. Sous le chapiteau, là encore pas loin d’une dizaine d’artistes country se succéderont. Au Centre multifonctionnel, les voyageurs pourront profiter d’une Conférence sur le Mexique en VR donnée par DAPL, dès 10 h. Vers 17 h, un méchoui lard et bœuf sera disponible. À 22 h, la Fièvre du Country s’emparera de la scène. Une dizaine d’artistes dont Guylaine Tanguay et Guy Gagner seront présents.

Les activités du dimanche débuteront par un chant country à l’Église dès 9 h 30 pour se poursuivre par la Messe country.

À 13 h 30, ce sera le départ de la Grande parade country qui sillonnera les rues du village. Sous le chapiteau, le gala amateur battra son plein dès 15 h. Les inscriptions se feront dès 12 h 30 sous le chapiteau. Les Cousins Branchaud prendront la relève de 19 h 30 à 21 h 30.

Finalement, rappelons que la majeure partie des fonds amassés s’en va directement à divers organismes de la région.