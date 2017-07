Les 5 à 7 de la Poudrière

Windsor (RC) – À travers les humeurs de madame et monsieur Nature, le Jeudi des 5 à 7 de la Poudrière en date du 6 juillet a été de bons moments ensoleillés avec la présence de Mireille Chamberland au piano et une terrasse agrandie permettant d’accueillir un plus grand nombre de convives, dont les nombreux parents, proches et amis de la pianiste.

« J’ai choisi un répertoire de chansons d’amour allant des années50 jusqu’à la fin de 80 », a précisé MmeChamberland, visiblement heureuse de profiter d’un auditoire qui s’est manifesté au fil des années, entre autres lorsqu’elle accompagnait sa mère, Marie-Paule Chamberland, qui a dirigé la chorale de Windsor durant plusieurs années.

Le prochain rendez-vous des 5 à 7 sera celui du Cowboy Mo (Michel Ouellet) et ses fier-à-bras, le 13 juillet prochain. Mo est aussi connu pour ses congas et djembés qu’il fabrique depuis plus de 25 ans dans son atelier situé à Saint-Adrien-de-Ham.