Les vitraux de St-Denis : une œuvre originale

Saint-Denis (RC) – La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, en collaboration avec le Comité culturel, invite le public à visiter les vitraux de l’église du village, réalisés à partir d’une maquette de l’artiste Claude Lafortune.

Les 46 vitraux qui composent cette œuvre ont été regroupés en 15 tableaux et ont entièrement été fabriqués par des citoyens de Saint-Denis sous la direction de Michel Martin, maître-verrier. Il a fallu 6 ans, 26 personnes et 6 000 heures pour compléter l’ensemble des vitraux. Cette démarche est unique au Québec.

Accompagnés par le guide Pierre-Luc Morin, les visiteurs auront l’occasion de connaître l’histoire de ce projet rassembleur, la signification des différents vitraux ainsi que les techniques utilisées pour les fabriquer.

Horaire des visites

L’église est située au cœur de la municipalité à l’intersection des routes 222 et 249. Les visites ont débuté le 4 juillet et se poursuivront jusqu’au 18 août prochain selon l’horaire suivant : mardi et jeudi de 13 h 30 à 16 h, et dimanche de 13 h 30 à 16 h 30. Deux autres journées s’ajouteront les 2 et 3 septembre avec respectivement les mêmes horaires qu’auparavant.