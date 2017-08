Orford Musique à Saint-François-Xavier pour une deuxième fois!

Saint-François (RC) – Pour une deuxième année consécutive, la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton et le Conseil de Fabrique recevront en concert les étudiants talentueux d’Orford Musique (autrefois appelé le Centre d’Art Orford) le vendredi 4 août.

« Pour ceux qui ne le savent pas, ces étudiants en musique viennent de partout dans le monde et s’exécutent dans le cadre du programme Orford Musique sur la Route. Ils sont les élèves de M. Luc Beauséjour, claveciniste et organiste bien connu internationalement et qui est maintenant directeur artistique de l’Ensemble Clavecin en concert. Il est aussi animateur à Radio Ville-Marie et a déjà enregistré plus de 35 CD. Il a aussi été soliste et directeur musical, principalement chez Analekta et Naxos. M. Beauséjour, qui enseigne à l’Université de Montréal et au Conservatoire de musique de Montréal, a été consacré Interprète de l’année 2003 par le Conseil québécois de la musique et a remporté deux trophées Félix au Gala de l’ADISQ pour deux de ses enregistrements », mentionne Denyse Morin, porte-parole du comité de l’orgue de l’église Saint-François-Xavier.

Le concert présenté par lui-même et ses élèves est gratuit, grâce à la collaboration de nombreux commanditaires. « Tous sont invités! Parlez-en à vos parents et amis » d’ajouter Mme Morin. Il y aura projection sur l’écran pour les pièces d’orgue exécutées au jubé. La soirée sera animée par Louis Brouillette, organiste et musicologue. Pour plus de confort, apportez vos coussins.