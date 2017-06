Le Musée Bombardier inaugure sa nouvelle exposition temporaire

Valcourt – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier a inauguré le 21 juin sa nouvelle exposition Crayon et pixel – Dessiner pour fabriquer, qui est ouverte au public depuis le 22 juin.

L’exposition met en lumière une étape primordiale à la conception d’un produit : le dessin technique. Tracée au crayon, modélisation informatique, utilisation de la réalité virtuelle, la technique change et se perfectionne. Vous aurez ainsi l’opportunité de découvrir son évolution et ses secrets. Selon la directrice du musée, Carole Pauzé, l’exposition met de l’avant cinq étapes dans l’évolution de la création du dessin technique dans un mélange de passé et de présent. « Même si les besoins demeurent les mêmes, l’innovation apporte toujours de nouvelles façons de faire. L’exposition démontre de façon ludique l’importance des archives, gardiennes de mémoires et conservatrices des témoins importants de l’histoire! »

Les visiteurs, jeunes et adultes, pourront se mettre dans la peau d’un dessinateur et tenter de reproduire les traits sur une table à dessin, ou à l’aide d’un logiciel. « Ils pourront découvrir comment la vision humaine perçoit la troisième dimension, précise Élisabeth Warren, responsable des collections et expositions du Musée de l’ingéniosité. Vous serez surpris par les documents rares, les maquettes et les véhicules uniques qui regroupent les motoneiges, trains et avions d’hier à aujourd’hui, véritables témoins de l’évolution des techniques de représentation. Cette sélection importante de dessins technique permet de découvrir comment le dessin et les outils de travail évoluent et communiquent l’information, menant à la production d’un véhicule dans les industries Bombardier et BRP. »

Accès gratuit à une partie des archives

La Musée a également lancé par la même occasion la phase 1 de diffusion de sa base de données AtoM (Access to Memory), mettant à la disposition du grand public 400 photos et descriptions numérisées, inédites et rares. Pour Diane Bolduc, responsable des archives et de la documentation, cet outil permet à tous d’avoir accès gratuitement à une partie de l’héritage collectif qu’a transmis l’inventeur québécois Joseph-Armand Bombardier. « Il rend accessibles des documents, images, vidéos provenant de fonds d’archives privées qui sont témoins des décisions qui ont jalonné la vie du créateur, de ses entreprises et de ses héritiers. »

Cet accès à tous souligne le 80e anniversaire de l’obtention du premier brevet et Joseph-Armand Bombardier, le 29 juin 1937. Pour l’occasion, une formation a été offerte à des collectionneurs pour leur permettre de mieux comment utiliser le logiciel, accessible à archives.bombardier.org/.