Richmond – Le conseil d’administration procédera le 21 juin au lancement de la 26e saison du Centre d’interprétation de l’ardoise. Cette année, les activités du Centre se déploieront sous le thème Richmond, unique ville du patrimoine ardoisier.

Pour illustrer ce thème, trois circuits différents en minibus et un quatrième en kayak sur la rivière Saint-François permettront aux résidents, visiteurs et touristes de découvrir les incontestables attraits patrimoniaux de Richmond et du pays ardoisier.

Également nouvelles, les Lectures-théâtres de l’ardoisier auront pour but de plaire aux amateurs de beaux textes littéraires. À ce volet s’ajoutent deux expositions temporaires pour le plaisir des yeux. Tous sont attendus en grand nombre pour découvrir les facettes de cette programmation tout à la fois charmante et audacieuse!

Le lancement débutera à 10 h 30 au Centre de l’interprétation de l’ardoise (5, rue Belmont à Richmond). Pour information, communiquez au 819 826-3313, ou consultez le centreardoise.ca/.