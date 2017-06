Un spectacle pour les mordus de jazz-fusion à St-Camille

Saint-Camille - Les jeudi 8 juin et vendredi 9 juin prochain, dès 20 h, Paul Brochu, reconnu par plusieurs comme l’un des meilleurs batteurs au Canada, sera sur la scène du P’tit Bonheur.

C’est dès son enfance que Paul Brochu se consacre à la batterie. Les années passent et il obtient un diplôme de maîtrise en percussion du Conservatoire de Québec. Puis, il vient compléter les effectifs d’UZEB, célèbre groupe montréalais de jazz fusion.

«C’est lors de la visite de Michel Cusson (ex-guitariste d’Uzeb) au P’tit Bonheur en janvier dernier que celui-ci nous a parlé de Paul son ex-partenaire… et voilà le travail! Attendez-vous à de belles surprises» a ajouté Benoit Bourassa, directeur de l’endroit. Rappelons que Paul Brochu a joué avec de nombreux artistes canadiens et français. Finalement, Le Café du Flâneur accueillera les spectateurs avec son menu spécial Bistro-show entre 18h et 19h15.