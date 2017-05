Mobilisation pour le développement culturel du Grand Valcourt

Valcourt – Une vingtaine de personnes ont pris part à l’atelier de réflexion La culture, moteur du développement du Grand Valcourt qui se tenait le 17 mai dernier, au Centre culturel Yvonne L. Bombardier, à Valcourt. Organisé par Valcourt 2030, l’événement réunissait citoyens, intervenants et artistes du Grand Valcourt qui étaient invités à faire des propositions pour que la culture constitue un véritable levier de développement communautaire, culturel, économique et social de la Ville de Valcourt et du Canton de Valcourt.

En introduction, des exemples de projets inspirants à l’échelle du Québec étaient présentés. Les participants étaient ensuite amenés à évaluer de quelles façons l’action culturelle pouvait répondre aux enjeux identifiés dans le cadre de la démarche de Valcourt 2030 : la diversification économique, l’attractivité et la rétention de la population, la diversification de l’offre scolaire et la mise en valeur du milieu. Parmi les propositions des participants, mentionnons la mise en place d’un répertoire culturel régional, le développement de circuits touristiques à l’échelle de la MRC qui permettent de découvrir les artisans, le développement d’une collaboration entre le milieu artistique et le milieu des affaires, la mise en valeur du patrimoine historique, bâti et naturel et le développement de nouvelles activités d’animation culturelle dans les espaces publics.

L’événement faisait suite à l’adhésion de Valcourt 2030 au réseau des ambassadeurs de l’Agenda 21 de la culture et constituait la première étape d’un processus qui mènera à l’adoption d’un plan d’action local pour le développement culturel. Soutenu par Les Arts et la Ville, le réseau d'ambassadeurs pour l’Agenda 21 de la culture compte huit ambassadeurs issus de six régions du Québec. Les ambassadeurs agissent comme des agents multiplicateurs pour l’Agenda 21 de la culture dans leur milieu.

Accompagné d’intervenants du réseau Les Arts et la Ville, Valcourt 2030 proposera une suite à cet atelier dès l’automne prochain dans le cadre d’une clinique culturelle. Cette formule permettra d’aborder plus spécifiquement certaines thématiques de l’Agenda 21 de la culture. Mentionnons que l’Agenda 21 de la culture est un document de référence mondiale qui pose les bases d’un engagement des villes et des gouvernements locaux en faveur du développement culturel. En tant que fondement de toute communauté, la culture créée de la signification et fonde l'identité ainsi que les valeurs d'une collectivité. De nombreuses expériences démontrent d'ailleurs que la culture est un puissant moteur de transformation et de développement de la société.