Un soutien officiel à la culture et à ses artisans pour St-Camille

Saint-Camille (SM) - La Municipalité du Canton de Saint-Camille annonçait l’adoption et la mise en œuvre de sa Politique culturelle. Et elle en a profité pour dévoiler l’Entente en développement culturel conclue avec le Ministère de la Culture et des Communications.

Une entente de partenariat totalisant 22 100 $ a été annoncée afin de soutenir le milieu culturel et municipal de Saint-Camille.

C’est sur la base de sa politique culturelle et de son plan d’action qu’une entente de développement culturel a pu être négociée, pour l’année 2017. Celle-ci représente un investissement annuel de 22 100 $ et le Ministère y contribue pour une somme de 11 050 $.

«La communauté de St-Camille est extraordinaire, il est donc normal que les initiatives des résidents soient tout aussi extraordinaires. La culture fait partie de l’ADN de St-Camille. Maintenant que cela est mis sur papier, nous avons un levier supplémentaire pour aller de l’avant», a pour sa part ajouté la députée Karine Vallières.

Le maire de la municipalité, Benoit Bourassa, a tenu à rappeler que cet élan de doter St-Camille d’une politique culturelle part de très loin et que bien du monde y a contribué au fils des ans.

«On peut se targuer d’être en évolution et d’aller vers le mieux, toujours. Avec cette politique, tout sera mis en œuvre afin de faciliter l’accès, pour tous et toutes, à la culture en tant que levier de développement personnel et collectif qui permet d’améliorer la qualité de vie», a précisé M. Bourassa, mentionnant au passage le travail colossal accompli par la Corporation de développement socio-économique de Saint-Camille, chargée de la réalisation de ce projet.

Les projets retenus dans le cadre de l’Entente avec le Ministère de la Culture sont:

2e édition de l’Académie de musique ancienne (16-17-18 juin 2017)

Boutique-atelier et Infos touristiques

Volets « jeunesse » et « communautaire » de la 5e édition du Festival Masq’alors (21-24 septembre 2017)

Promotion de la lecture par la BD – Bibliothèque municipale