Au son du violoncelle à St-Camille

Saint-Camille - Le violoncelle sera à l'honneur lors du prochain Concert de la Chapelle qui se tiendra le dimanche 14 mai à 15 h, au Centre Le Camillois.

Noémie Raymond-Friset et Vincent Bergeron interpréteront pour l'occasion des œuvres de Boccherini, Barrière, Boismortier, Telemann, Bach, Handel-Harvorsen et Paganini.

Noémie Raymond-Friset joue sur un violoncelle de Joannes Guillami datant de 1769. L'artiste, qui a fait ses débuts au célèbre Royal Albert Hall de Londres en décembre dernier, a récemment obtenu un 1er prix à la compétition «Grand Prize Virtuoso» d’Angleterre.

Vincent Bergeron joue de cet instrument depuis l’âge de 7 ans. Après un passage au Conservatoire de musique de Montréal avec Denis Brott, il poursuit ses études auprès de la chambriste de renom Elizabeth Dolin. Récipiendaire de nombreux prix à divers concours régionaux, provinciaux et nationaux, Vincent a été membre de l’Orchestre national des jeunes du Canada en 2009 et 2010 et est membre surnuméraire de l'Orchestre Métropolitain du grand Montréal depuis 2016.

Rappelons qu'en partenariat avec le P’tit Bonheur, les spectateurs pourront déguster une boisson de leur choix au Café du Flâneur et ce gratuitement aussi bien avant qu’après le concert. Toutefois, la réservation de billet devra être formellement enregistrée si vous choisissez de vous rendre au Café du Flâneur avant le concert.