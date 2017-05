Nathalie Boisvert et René Martin lançent leur 2e CD ce 3 mai

Saint-François-Xavier (RC) – Suite à leur premier CD-démo (RéNat Premier) lancé au mois de février, Nathalie Boisvert et René Martin réitère de nouveau avec leur nouvel album, RéNat Deuxième. Le lancement se passera sur les ondes de la radio web rccq.ca ( www.rccq.ca ) avec l'animatrice Nathalie Vertu (native de Windsor) le mercredi le 3 mai, de 20 h à 21 h. Les auditeurs auront la chance d'entendre les chansons du 2e CD (9 interprétations et une composition de René) ainsi qu’une entrevue avec le duo.

Cette aventure a débuté en novembre dernier lorsque Nathalie Vertu a fait la découverte des vidéos de Nathalie et René sur Facebook. « Dès lors, elle est tombée amoureuse de nos voix et nous a contacté pour nous faire connaître sur les ondes de la radio web. Depuis ce temps, à tous les mercredis soirs, les auditeurs peuvent entendre nos interprétations de différentes chansons et les compositions de René, pendant l'émission Le Rétro dans la peau, de 20 h à 22 h.

Depuis le lancement de RéNat Premier, les CD sont en vente chez Korvette à Windsor et au Marché Saint-François. Il en sera de même pour le nouvel album. Les gens peuvent aussi communiquer en privé sur la page Facebook Fan de Rénat afin d’obtenir les albums et d’apprécier cheminement de Nathalie et René.