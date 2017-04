Place à la relève à St-Camille

Saint-Camille (SM) - Le P'tit Bonheur de Saint-Camille accueillera un groupe de la relève, Out of Bounds. La formation de Victoriaville propose des compositions originales aux sonorités indie pop-rock anglophone.

C'est en 2014 que Jessy Nolet (auteure-compositeur, voix, guitariste, pianiste), Olivier Jutras (compositeur, guitariste), Kevin Rouleau (compositeur, guitariste, bassiste, voix) et David Tellier (batterie) se rassemblent pour former Out of Bounds. Depuis, Alexandre Gouin (compositeur, bassiste, guitariste, voix) de Sherbrooke a rejoint les autres musiciens.

À travers leurs compositions, les membres du groupe ont voulu laisser aller leur créativité: complexité musicale, mélodique et harmonique côtoient ainsi le style pop-rock.

Out of Bound s'est produit à plusieurs reprises à Victoriaville, et ils étaient des Mardis de la relève du Gambrinus à Trois-Rivières. C'est donc un groupe régional à découvrir le 22 avril prochain, dès 20 h, sur la scène du P'tit Bonheur de Saint-Camille. À noter, ce spectacle est disponible en formule Bistro-Show.