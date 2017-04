Le Printemps des Artisans à Danville

Danville (SM) - Le 26 mars dernier, les auteurs Jacques Sirois, Emilia Monarque, Lynda Martel, Steve Morin et Karolane Ulrich ont effectué le lancement de leurs livres respectifs lors du Salon Le Printemps des Artisans de Danville. Publiés par CLG Édition Distribution, les auteurs ont vendu plus d’une centaine de livres en à peine 3 heures, retouchant ainsi plusieurs centaines de dollars en redevances.

«J’ai misé gros et j’ai remporté mon pari, à savoir qu’il y a place à la littérature régionale et que les auteurs peuvent recevoir des montants équitables pour leurs œuvres. Félicitation à : Emilia Monarque, Jacques Sirois, Steve Morin, Karolane Ulrich et Lynda Martel», a déclaré Chantal-Louise Girouard, fondatrice de CLG Édition Distribution.

Ainsi, au cours des prochaines semaines, la boutique en ligne offrira tous les livres, qui seront également dans le système de catalogage des librairies et des bibliothèques publiques. Mme Girouard a également précisé que plusieurs nouvelles publications verront le jour en 2018 et qu’elle sera présente au Salon du livre de Sherbrooke.