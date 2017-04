De l’espace supplémentaire à la bibliothèque municipale de Windsor

Windsor (RC) – Au nombre des projets retenus par le conseil de ville de Windsor durant la présente année, l’espace de la Bibliothèque Patrick-Dignan sera accru à l’occasion d’un réaménagement qui profitera aux nombreux abonnés de Windsor auxquels s’ajoutent ceux de Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli dans le cadre des ententes intermunicipales.

Au terme des travaux qui devraient se dérouler à l’automne prochain, la bibliothèque profitera d’un agrandissement avec l’installation d’une mezzanine, permettant à la fois d’accroître le volume de documents et de réaménager le coin des lecteurs.

La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, est au nombre des lecteurs et lectrices assidus de la bibliothèque, considérant qu’il est primordial de bonifier l’espace. «C’est un des rares locaux vacants du centre communautaire qui pourra être utilisé pour l’installation de la mezzanine. Il est à la hauteur de la portion de la bibliothèque où se trouvent actuellement les bandes dessinées et autres documents pour les jeunes. Des travaux de fenestration et d’aménagement seront aussi exécutés. On devrait compter de 400 000 $ à 500 000 $ de subvention et 20 pour cent provenant de la taxe d’accise pour la réalisation de ce projet. »

Depuis son ouverture en date du 16 avril 1994, l’utilisation et la fréquentation de la bibliothèque n’a cessé de croître. Sur une période de cinq ans, soit celle de 2012 à 2016, le nombre de documents est passé de 39 000 à 45 380 tandis que le nombre de prêts totalisant 103 845 atteignait quatre ans plus tard 114 905 au comptoir. Au terme de l’année 2016, 2146 abonnés (jeunes, adultes et familles) étaient inscrits à la Bibliothèque Patrick-Dignan.

L’équipe de l’établissement située en bordure de la rue Saint-Georges regroupe Jacynthe Dubois (technicienne en documentation), Maryse Garant, Marie Picard et Caroline Pleau(aides-bibliothécaires).