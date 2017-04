Un membre de l’Harmonie d’Asbestos devient président

Asbestos (SM) – L’Harmonie d’Asbestos a depuis peu un nouveau président à la tête de son Conseil d’administration. Dany Roux succède ainsi à Sylvain Martel, qui était en poste depuis 1990.

L’Harmonie d’Asbestos a été fondée en 1930, ce qui en fait à ce jour le plus vieil et le plus important organisme culturel de la Ville d’Asbestos. L’organisme à but non lucratif regroupe des musiciens âgés de 3 à 80 ans qui présentent aux gens de la région des concerts de musique diversifiée. Il offre de plus des cours de musique de qualité à prix très abordables par l’entremise de son École.

Âgé de 47 ans et à la fois natif et résident d’Asbestos, Dany Roux est membre de l’Harmonie depuis 1985 et impliqué sur le conseil d’Administration depuis 20 ans.

«C’est pour moi un honneur de succéder à M. Sylvain Martel comme président.

Je tiens à le remercier pour son dévouement exceptionnel, sa grande générosité et pour le partage de ses connaissances musicales pendant 27 ans. Il a su donner un second souffle à l’Harmonie grâce à son leadership.

Pour ma part, je prévois continuer l’excellent travail entrepris dans le but de maximiser l’adhésion à l’École de musique afin d’assurer la pérennité de cet organisme. Il est primordial que les gens de la région puissent apprendre ou approfondir leur connaissance musicale d’une façon accessible et abordable», a déclaré Dany Roux.

Sa connaissance approfondie de l’organisme, de la région, son implication bénévole au sein d’autres CA d’organismes culturels, et sa passion pour la musique font de lui la personne toute désignée pour relever les défis futurs de l’Harmonie d’Asbestos.

Notons également qu’Émilie Martel assume maintenant le poste de vice-présidente. Et finalement Nicole Alarie complète l’exécutif en tant que secrétaire-trésorière.