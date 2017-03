Redécouvrir le chant grégorien à St-François

Saint-François – Le samedi 11 mars prochain en l’église Saint-François-Xavier se tiendra en soirée un concert sacré intitulé Ombres et Lumières. Il sera donné par le Chœur Grégorien de Sherbrooke sous la direction de Yvan Cloutier. C’est un concert hors série de la saison 2016-2017 de l’Association des Amis de l’Orgue de l’Estrie (AOE). Ce sera une belle occasion d’entendre l’orgue en écho aux chants présentés. De magnifiques œuvres sont au programme, dont Heinrich Bach, Maurice Duruflé, Giuseppe Verdi, Denis Bédard,et Jean Langlais. En plus d’entendre résonner les voix, l’assistance pourra contempler sur écran, la projection du concert réalisé au jubé par les choristes et organistes.

Les adeptes du chant grégorien seront ravis et d’autres personnes pourront découvrir progressivement le sens des chants sacrés qui ont traversé les siècles. « Ils nous révèlent la victoire de la lumière (la joie, le soleil du matin, l’espérance) sur les ombres (l’anxiété, le soir, la crainte). «Ce sera une profonde expérience pour nous tous qui éveillera de vieilles mémoires », prévoit M. Cloutier.

Dans le programme, les gens vont lire l’expression « plain-chant » (ne pas lire «plein »). Le plain-chant est un genre musical sacré. Ce terme occidental médiéval est de la même famille que plaine, et désigne quelque chose qui n’a pas de rupture, d’accident ou d’altération. Ce style musical est ancien et répandu. Il n’est pas associé seulement aux rites catholiques, car on en trouve également des exemples dans des pièces de rites hébreux, musulmans ou bouddhistes.

Selon M. Cloutier, « l’écriture musicale du grégorien se caractérise par des mouvements de montées et de descentes, par des changements de rythmes dans un même chant, par la douceur de l’accentuation latine et par le fondu des voix. Pour atteindre ce fondu, vous remarquerez comment la bouche des chanteurs doit se placer afin de bien prononcer les voyelles o-i-a »

Ces chants expriment les grandes émotions humaines. Ils valorisent le silence, ils rendent grâce. Ce sera une excellente chance de prendre le temps de se recueillir et de méditer, de se trouver une place à l’intérieur de nous, un oasis de paix dans le monde de vitesse et de bruit dans lequel nous vivons.

Billets disponibles

Les profits du concert iront à la réfection du toit de l’église. Les billets sont en vente à Windsor au presbytère Saint-Philippe, au Dépanneur Vidéo Renaud, au Marché Saint-François, à la Librairie Médiaspaul de Sherbrooke et auprès de Denyse Morin au 819 845-7376. Les coûts sont de 15 $ pour les adultes, 10 $ pour les étudiants et c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.