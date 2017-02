Lancements du guide GériArt : la créativité au service des aînés

Val-Saint-François (RC) – En mars 2016, l’organisme culturel Le Vent dans les Arts recevait une aide financière de 99 643 $ du ministère de la Famille pour réaliser le projet GériArt. Le projet proposait d’initier les aînés de trois résidences à différentes formes d’arts au moyen d’ateliers créatifs animés par des artistes professionnels de la région. Cette initiative d’envergure a été développée en Estrie et pilotée par les artistes Ian Fournier et Sarah Touchette.

À celle de la résidence Chartwell Seigneuries du Carrefour de Sherbrooke, les deux autres sont situées sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François. Il s’agit des résidences Brunswick à Richmond et Château de Bel-Âge à Windsor. Au total, 63 ateliers, 9 artistes et plus de 100 aînés participants plus tard, l’organisme est fier de présenter le résultat des observations sous la forme d’un guide de 24 pages avec photos.

Également offert en téléchargement sur le site internet www.leventdanslesarts.com, le guide est accompagné d’une série de capsules vidéos explicatives. Vous pouvez déjà en visionner des extraits via le lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=hrjlg8c9XtI&t=1s

« Les rencontres entre les artistes et les aînés participants ont donné lieu à des moments magiques, surprenants et émouvants. Aux dires de plusieurs, la venue régulière d’artistes professionnels a créé une synergie positive et a brisé l’isolement de personnes qui ne participaient pas aux autres activités. Ils ont trouvé dans ces rendez-vous créatifs des moyens d’expression et de réalisation de soi. En rendant disponible ce guide, nous souhaitons qu’il inspire les résidences du Québec à multiplier les activités créatives dans leurs établissements », souhaite Ian Fournier.

Les trois dates du lancement

Les responsables du projet GériArt invitent les gens à venir célébrer la rencontre entre les arts et les aînés lors des trois activités de lancement du guide, qui seront également l’occasion de présenter quelques vidéos et témoignages de participants. Les dates prévues sont les suivantes : le 20 février, à 13 h 30, à la Résidence Chartwell Seigneuries du Carrefour de Sherbrooke ; le 23 février, à 9 h 30, à la Résidence Brunswick de Richmond ; également le 23 février, à 13 h 30, à la Résidence Château du Bel-Âge de Windsor.

Le Vent dans les Arts remercie le ministère de la Famille, le CIUGS-CSSS de Sherbrooke, le Centre de Recherche sur le vieillissement de l’Université de Sherbrooke et les résidences pour aînés participantes.