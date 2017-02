Valcourt – Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier lançait sa saison hivernale en inaugurant le dimanche 22 janvier trois expositions en arts visuels : Dualité et transcription d’Étienne Saint-Amant, Passages de Suzanne Ferland et d’Andréanne Abbondanza-Bergeron.

Les expositions tiendront l’affiche jusqu’au 23 avril. Pour en savoir plus sur les artistes ou connaître toutes les activités proposées par le Centre culturel, consultez le www.centreculturelbombardier.com/, ou suivez la page facebook.com/centreculturelbombardier.

Étienne Saint-Amant

Cette artiste et scientifique a un désir : initier le public à l’écriture d’un système mathématique complet et complexe tout en créant simultanément une œuvre d’art visuel qui s’exprime et prend vie. Alliant principes scientifiques avant-gardistes et composition classique, Étienne Saint-Amant crée une image composée d’une succession de plans superposés.

Les formules de géométrie fractale, de transformation et de coloration se combinent afin de matérialiser le langage descriptif de l’œuvre d’art point par point, plan par plan. Une démarche unique qui transforme mathématiques en matières et pigments.

Suzanne Ferland

Nourrie par son expérience en cinéma et en télévision, l’artiste explore la photographie et la peinture contemporaine avec une signature personnelle. Son œil aguerri sélectionne et transforme les éléments photographiques qui composent le cœur de son œuvre. Suzanne Ferland s’approprie et recadre les images choisies pour enrichir ensuite l’espace pictural par la peinture. Avec la série Passages, l’artiste aborde une réflexion sur la perception de l’espace et les traces laissées par l’Homme. Les paysages fragmentés revisités sont présentés en une séquence narrative, tel un carnet de voyage, où elle pose la question : Que laissons-nous sur notre passage?

Andréanne Abbondanza-Bergeron

Récipiendaire de la bourse d’études supérieures en arts visuels Yvonne L. Bombardier 2016-2017, l’artiste se penche sur l’étude de liens entre espace et relations interpersonnelles par le biais de son travail en sculpture, en installation et en photographie. Ayant étudié en architecture et en sculpture, Andréanne Abbondanza-Bergeron cherche à mettre l’accent sur la conscience de l’environnement et le sens de la présence dans un lieu physique. Elle crée notamment des œuvres in situ, c’est-à-dire des œuvres créées spécialement pour leurs sites d’accueil, qui permettent de placer le spectateur au cœur même de l’expérience.

Les heures d’ouverture du Centre culturel sont les suivantes : dimanche, mardi, jeudi et samedi de 10 h à 17 h ; mercredi et vendredi de 10 h à 20 h.