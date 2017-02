Une soirée de découvertes et de surprises à St-Adrien

MRC des Sources – Depuis plus de 10 ans, une tradition se poursuit à Saint-Adrien et plus précisément à La Meunerie. La prochaine édition de cet événement se tiendra le 10 février prochain dès 20 h.

Autrefois connu sous le nom de la Soirée Cabaret et du Talent show, l’actuel Talent chaud de Saint-Adrien met en lumière des talents d’amateurs et d’artistes d’ici.

«La Meunerie ne fait que continuer la tradition qui connaît un fort succès. La recette est simple, les gens s’inscrivent à l’adresse suivante: contact@lameunerie.org et ils ont un maximum de 15 minutes pour livrer une performance», explique Fred Therrien, responsable de la programmation. Un maximum de huit inscriptions par soirée est accepté, que ce soit du théâtre, de l’humour, de la musique, des chansons, de la danse, etc.

C’est donc l’occasion idéale pour découvrir de nouveaux talents de la région et pour s’amuser.