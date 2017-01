Pour l’imaginaire des enfants et leur donner la piqûre de la littérature

Val-Saint-François : Pour une dixième année, le Comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) a contribué à donner la piqûre de la littérature jeunesse aux enfants en offrant un livre neuf aux familles qui bénéficiaient d’un panier à Noël.

Grâce à la générosité de 14 des 18 municipalités de la MRC de la MRC du Val-Saint-François, 200 enfants ont reçu la lecture en cadeau cette année.

Un grand merci est adressé aux villes et municipalités participantes: Bonsecours, cantons de Cleveland, Melbourne et Valcourt; Lawrenceville, Maricourt, Racine, Richmond, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Valcourt, Val-Joli et Windsor qui ont contribué financièrement à ce projet.

Le Comité ÉLÉ rappelle l’éveil à la lecture et à l’écriture fait en bas âge a des répercussions importantes sur l’apprentissage scolaire des jeunes.