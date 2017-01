Un club de sciences pour les enfants de Richmond

Richmond (RC) – Cet hiver, le volet Sciences en folie de l’École secondaire régionale de Richmond présente son programme La science dans tous les sens! Ce club de science offre aux enfants de la maternelle à la sixième année une variété d’ateliers sur les thèmes de la physique, des sens et de la nutrition.

Les élèves pourront apprivoiser des thématiques différentes chaque semaine : le magnétisme, l’électricité, les illusions d’optique et autres notions. Comme de vrais scientifiques, ils apprendront à appliquer la méthode scientifique et le travail d’équipe à travers différents projets.

À la fin de chaque classe, les jeunes pourront rapporter à la maison un objet scientifique en lien avec la thématique. Les ateliers seront présentés en anglais, ce qui sera une opportunité pour les étudiants francophones de développer leur vocabulaire en anglais.

L’école secondaire appartient au réseau de LEARN, qui regroupe près de 80 écoles communautaires au Québec, connues sous le nom de Centres scolaires communautaires (CSC). Ces écoles développent des partenariats entre elles et les ressources du milieu afin de veiller à la réussite éducative des étudiants, ainsi qu’à la vitalité de la communauté d’expression anglaise.

Date limite d’inscription: 30 janvier

Les activités auront lieu à l’école secondaire de Richmond, de 15 h 15 à 16 h 15, aux dates suivantes : 6 et 13 février ; 6 et 13 mars ; 3 avril. Le coût est de 95 $, taxes incluses (15 $ de rabais). Pour s’inscrire ou pour plus d’information, visitez le site montreal.madscience.org, ou composez le 514 344-6691 lundi à vendredi, de 9 h à 16 h.