Des lanternes peintes par des enfants décorent l’hôtel de ville

Melbourne (RC) – RAVIR (Regroupement des artistes vivant en ruralité) a proposé aux élus du Canton de Melbourne un projet d’embellissement de l’hôtel de ville qui consiste à fabriquer des lanternes. Pour ce faire, la Municipalité a permis à des enfants de l’école St-Francis à Richmond d’apporter leurs touches personnelles.

S’écartant des décorations commerciales, l’initiative a valorisé l’apport artistique et culturel, ce qui a incité la Municipalité à libérer un montant pour défrayer le coût des matériaux nécessaires à la réalisation du projet. Par ce soutien, une trentaine d’élèves demeurant à Canton de Melbourne et fréquentant l’école St-Francis, de la maternelle à la 6e année, ont fabriqué et peint des lanternes à partir de trois thèmes : Le temps des fêtes, Noël, et le Printemps-Été.

Le projet a nécessité l’implication de Lois Miller, professeure à St-Francis, qui est également résidente et conseillère municipale du Canton de Melbourne. Les lanternes ont été créées sous l’expertise artistique d’un membre du groupe RAVIR, Annabelle Nicol, qui réside également à Canton de Melbourne. De plus, les élèves ont bénéficié de la surveillance bénévole d’Esther Healy.

Grâce l’apport des enfants et adultes, cinq majestueuses lanternes décorent agréablement l’hôtel de ville qui est situé au 1257, route 243.