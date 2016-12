Bonne affluence au Salon des artisans

Windsor – Tout près de 700 visiteurs se sont succédé à l’occasion du Salon des artisans au profit des scouts de Windsor durant la fin de semaine des 19 et 20 novembre. Sous la coordination de Joël Beaudoin et des organisateurs du mouvement scout, l’activité avait lieu de nouveau à la grande salle des Chevaliers de Colomb de Windsor. Vingt-huit artisans étaient sur place et au terme de cette réussite, le salon sera de retour en 2017. Cette photo regroupe les animateurs et scouts Danielle Richard, Catherine Stoddard, Cédrick Saint-Pierre, Jonathan Goyette, David Latendresse, Katherine et Alexandra Beauchesne.