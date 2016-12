Mélisande: 10 $ seulement pour les 25 ans et moins

Richmond – Le Centre d’art de Richmond est fier de présenter Mélisande [électrotrad] le samedi 3 décembre, à 20 h. Pour l’occasion, les personnes âgées de 25 ans et moins auront la chance de se procurer des billets pour la modique somme de 10 $. C’est une occasion à ne pas manquer!

Accompagnée de son complice Alexandre Grosbois-Garand, Mélisande Gélinas-Fauteux présente un spectacle tout à fait unique en son genre. Elle choisit des morceaux de l’héritage de la chanson traditionnelle tout en les remaniant avec une perspective féministe actuelle, le tout interprété avec le son plutôt moderne de son groupe.

Leur style est singulier : un mélange de traditionnel, de pop et d’électro livré par des instruments électroniques et acoustiques. Les musiciens sont accompagnés de deux danseurs qui animent la scène de gigue urbaine et de breakdance folklorique. Mélisande invite son public à un voyage à travers le temps pour découvrir des réalités intemporelles de la vie des femmes.

Le Centre d’art, en collaboration avec Réseau Centre, invite à oser la nouveauté avec ce spectacle qui est 100% Garanti.

En effet, si vous n’êtes pas satisfait, vous n’avez qu’à vous présenter à la billetterie avant l’entracte afin de vous faire rembourser! Pour plus d’information ou pour se procurer des billets, composez le 819 826-2488 ou consultez le centredartderichmond.ca.