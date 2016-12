Les contes du réfectoire présentent Temps insolites à Richmond

Richmond – Le 18 novembre prochain, le Centre d’art de Richmond recevra Éric Gauthier dans le cadre de la série des Contes du réfectoire où il présentera Temps insolites, dès 20 h. Une soirée où les histoires anciennes frôlent le présent, où le présent devient légende, et où rien n’est tout à fait ce à quoi on s’attendait.

Éric Gauthier se passionne pour les histoires étranges depuis sa plus tendre enfance. C’est en 1999 qu’il a commencé à conter de manière professionnelle et depuis, il a propagé sa parole au Yukon et même en France. La singularité d’Éric Gauthier se retrouve dans sa manière de présenter la vie moderne dans tout ce qu’elle a de fantastique, de drôle et de déroutant. Ses écrits et ses contes lui ont valu plusieurs prix, dont le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois.

Pour se procurer des billets pour le spectacle « Temps insolites » au coût de 15 $, communiquez au 819 826-2488 ou consultez le www.centredartderichmond.ca/.