La Bibliothèque RCM ouvre ses portes aux élèves du Plein-Coeur.

Richmond (RC) – Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, les huit classes de l’école du Plein-Coeur sont inscrites à la bibliothèque RCM. Deux fois par mois, six périodes par semaine sont offertes les lundi et mardi en après-midi et le mercredi en avant-midi.

Les élèves se rendent à la bibliothèque accompagnés de leurs enseignant(e)s pour consulter la section Jeunesse et repartir avec un livre dont la durée de prêt est de trois semaines. Les bénévoles, qui sont très enthousiastes devant l’intérêt manifesté par les jeunes, veulent continuer cette activité jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Vente annuelle : remerciements

Suite à la vente de livres usagés au profit de la bibliothèque, l’équipe tient à remercier toutes les personnes qui les ont aidé à préparer vente de livres usagés qui se tenait durant le dernier samedi de septembre. Un gros merci à ceux et celles qui ont encouragé monétairement la vente annuelle… 1700 fois merci !

Horaire du congé des Fêtes

La bibliothèque sera fermée du 18 décembre au 3 janvier prochain inclusivement. Les bénévoles seront de retour le mercredi 4 janvier, dès à 14 h.