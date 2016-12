Les Sonneries d’automne en l’église de Racine

Racine – Les Sonneries d’automne de Racine et son festin continuent sur leur lancée pour une onzième fois. Depuis plus de 12 ans, l’église Saint-Théophile de Racine résonne de l’éclat sonore des cors accompagnés de ses orgues. Les amateurs de cuivres et d’orgue sont comblés par ce concert aux multiples échos. En effet, le groupe Omnitonique se fait une joie de venir à Racine pour éblouir par la richesse de leurs timbres et surtout par la diversité de leur répertoire. Le concert et festin aura lieu le 23 octobre 2016, à 15h dans l’église de Racine.

« Du classique à la musique de films, en passant par les airs tirés du répertoire de la chasse à courre, il y en a pour tous les goûts. Paul Marcotte, professeur et corniste de l’orchestre Métropolitain et directeur artistique du concert, se plaît à surprendre avec tout un éventail de rythmes et d’arrangements qui invitent à la joie, à l’exaltation et aux émotions rafraîchissantes », mentionne René Pelletier, corniste à la retraite.

De plus, l’évènement se fait un peu pédagogique puisqu’il se prête bien à l’illustration des phases historiques de l’instrument et de son répertoire. Chantal Boulanger, titulaire de l’orgue de la Cathédrale de Sherbrooke, entre dans le jeu avec les cors et se donne le plaisir d’exploiter les 50 jeux de l’orge installé dans l’église en 2000. C’est au son des cors que Racine souligne donc la fête de Saint-Hubert reconnu pour être le patron des chasseurs.

Le concert est suivi d’un festin au cassoulet mettant en valeur les canards de Brome élevés sur le territoire de Racine. Il est agrémenté de hors-d’œuvre fournis par les producteurs du marché Locavore de Racine. Cette année le cassoulet sera concocté par l’équipe de Patrick Mathé et les Cochons tout ronds ce qui promet une très belle dégustation. Le repas fait partie de tout l’évènement et le coût d’entrée est de 30 $ (concert seul ou souper seul : 15 $) Bienvenu aux enfants de 7 à 77 ans. Attention : réservations recommandées pour le festin.