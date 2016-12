La saison démarre avec Catherine Major au à Richmond

Richmond – Le Centre d’Art de Richmond est fier d’annoncer le début de sa saison de spectacles qui aura lieu le 1er octobre prochain. Pour bien entamer la programmation, ce sera Catherine Major qui foulera les planches la première en présentant son plus récent album, « La maison du monde ».

Ce dernier demeure fidèle au style de l’artiste et représente bien sa singularité et sa passion. Toujours accompagnée de son piano, Catherine Major propose des chansons vibrantes, lumineuses et teintées d’humanité. En parfaite symbiose avec son instrument et ses musiciens, la chanteuse nous fait voyager dans son univers lorsqu’elle se trouve sur scène.

Le spectacle sera présenté au Centre d’Art de Richmond le samedi 1er octobre, à 20h. Vous pouvez vous procurer des billets par téléphone au 819 826-2488 ou directement sur place au 1010, rue Principale Nord à Richmond.