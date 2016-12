Lectures de ville à Richmond. Cap sur Janesville !

Richmond – Le dimanche 21 août, à 13 h 30, le public est invité à converger vers le parvis de l’église Sainte-Bibiane de Richmond afin de poursuivre l’expérience de découverte urbaine par l’exercice attentif du regard, organisée annuellement par Héritage du Val-Saint-François.

Combinant ballade dirigée et interventions plus didactiques, Lectures de ville démystifie la connaissance architecturale en éveillant les qualités de déduction, comparaison et évaluation des observateurs. Sans bavardage spécialisé susceptible d’entraver l’observation, la présence et l’émerveillement jouent le rôle d’ouvreurs de connaissance. Réalisée en deux temps, la promenade permet de recouper les connaissances des participants et celles de savoirs plus formels sur l’urbanisme, l’architecture et l’histoire.

En cette 3e édition, le groupe découvrira le quartier Janesville de Richmond, dont les résidents ont préalablement été rencontrés pour participer à l’événement. Cet été encore, les dynamiques artistes de Croquis Tout Court de Valcourt seront sur place avec carnets et chevalets pour exprimer leur vision de la rue et de ses bâtiments. De leur côté, les marcheurs recevront du matériel de soutien pour suivre la typologie des lieux et noter les changements d’échelle, de rythme, de formes et de styles.

Outre les rues Donnelly et Mulneva, le tracé inclura l’exceptionnel site patrimonial formé par le couvent du Mont-Saint-Patrice, l’église Sainte-Bibiane et son presbytère. Ce secteur au fort caractère est façonné par sa situation sur une hauteur de la ville, par son rapport à la rivière Saint-François et à la voie de chemin de fer. Il offre une vaste palette encore bien visible de la créativité de l’époque victorienne, mais aussi un large éventail des approches architecturales et urbaines du siècle suivant. Et pour clore l’après-midi, les participants seront accueillis par l’un des résidents du quartier, dans une unique maison de bois à solarium du XIXe siècle, pour une petite fête privée. Bienvenue à tous !

Coût de l’activité : 20 $ pour le public et 15 $ pour les membres d’Héritage du Val-Saint-François. Renseignement et inscription : André Arsenault au 819 644-0321, ou Aude Néron au 819 461-6117.