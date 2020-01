Les Chevaliers de Colomb de Windsor

Nos meilleurs vœux aux Frères Chevaliers qui célèbrent leurs anniversaires pour la période du 26 au 31 janvier 2020: Jacques Houle, Michel Frenette, Gaston Gagnon et Daniel Poulin.

Le gagnant de notre loterie locale du vendredi 24 janvier est Germain Scalabrini (no.0071). Félicitation au gagnant de 100$.

Le prochain souper mensuel aura lieu le vendredi 21 février. Au menu: rôti de lard. Vous pouvez contacter M.Gérald St-Laurent pour les billets du souper au numéro suivant: 819 845-4239.

Les cours de danse en ligne country sous la supervision de MmeFrance Morin on lieu le mercredi soir à 18h30 et 19h. Pour plus d’information, communiquez avec MmeMorin au 819 342-8610.

La danse du mois aura lieu le vendredi 7 février à 19h. Le cout est de 7$ par personne. Bienvenue à toute la population.

N’oubliez pas que nous avons 2 tables de pool pour nos membres.