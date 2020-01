Les Chevaliers de Colomb

Nos meilleurs vœux aux Frères Chevaliers qui célèbrent leurs anniversaires pour la période du 1 au 11 janvier 2020: Pierre Duval, Rosario Bernier, Joseph Plante, Gérard Poirier, Raymond Beaulieu, Réjean Vallières, Gérard Bachand et Yvon Rouillard.

Nous avons livré le samedi 21 décembre plus de 83 paniers de Noël.

Nous tenons à remercier la Domtar ainsi que ses employés pour l’achat de cadeaux aux enfants. Nous tenons aussi souligner l’apport financier de nos gens d’affaires et de la population de notre belle région. Merci aux organisateurs et bénévoles qui se sont donnés corps et âme pour cette cause humanitaire.

Du 6 décembre jusqu’au 3 janvier, voici les gagnants et gagnantes de la loterie locale: Francis Richard (no.0753, 500$), Lise Raîche (no.0431, 500$), Robert Tremblay (no.0557, 500$), Gilles Morin (no.0542, 500$) et Madeleine Hamel (no.0125, 100$). Félicitations pour les gagnantes et gagnants, ainsi que les personnes qui ont encouragé la loterie.

Le prochain souper mensuel aura lieu le vendredi 17 janvier. Au menu: lasagne. Contactez M.Gérald Saint-Laurent pour les billets du souper au numéro suivant: 819 845-4239.

Les cours de danse en ligne country sous la supervision de MmeFrance Morin ont lieu le mercredi soir à 18h30 et 19h30. Pour information, communiquez avec MmeMorin au numéro 819 342-8610. Les cours de danse débuteront le mercredi 15 janvier prochain.

La soirée du party du 31 décembre a rassemblé plus de 130 personnes.

Un gros merci à l’organisatrice MmeFrance Morin et à tous les participants.

La prochaine réunion mensuelle aura lieu le mardi 21 janvier, à 19h.

À tous nos Frères Chevaliers, les cartes de membres2019-2020 sont arrivées. N’oubliez de venir les chercher à notre bureau entre 8h30 et 11h30, du lundi au vendredi inclusivement.

Notre conseil2841 de Windsor tient à vous souhaiter une heureuse et bonne 2020 et au plaisir de vous rencontrer à nos nombreuses activités. Fraternelle vôtre, Jean Schinck jr, Grand Chevalier.