Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un heureux anniversaire à Mmes Fernande Corriveau, Jocelyne Letarte et Francine Béland.

Notre prochaine réunion aura lieu le 4 novembre. Nous participerons à une courte cérémonie à 6h45 pour rendre hommage à nos membres décédés durant l’année.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, Monique Morin, au 819 845-1141. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à 3 endroits: au Centre communautaire René-Lévesque, à la salle des Chevaliers de Colomb et à celle du Centre régional du Bel Âge. Nos profits servent à faire des dons. Merci!

À toutes celles qui ont confectionné des tricots ou autres articles pour nos paniers de Noël, veillez nous les faire parvenir, car nous allons bientôt faire le décompte et le classement afin d’être prêtent pour Noël. Un très gros merci du fond du cœur à toutes celles qui travaillent pour cette cause. C’est très apprécié. D’ici là, nous avons besoin de mitaines, bas et pantoufles.

Pensée: La reconnaissance que l’on nous témoigne nous pousse à encore plus de générosité.