Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Mmes Lise De L’Étoile, Doris King et Fernande Corriveau.

Lors de notre dernière réunion du 7 octobre, nous étions 25 membres. Le prix de présence a été remporté par MmeHermance Nadeau.

Notre prochaine réunion aura lieu le 4 novembre. Nous aurons une courte cérémonie à 6h45 pour rendre hommage à nos membres décédées dans l’année.

Nous aurons une réunion des régentes le samedi 19 octobre à Sherbrooke. La régente, la vice-régente, l’ex-régente et les secrétaires sont invités à participer.

Nous acceptons toujours les tricots que vous désirez offrir à notre cercle pour les paniers de Noël. Nous avons un grand besoin de mitaines et de bas. Vous pouvez toujours me faire parvenir des nouvelles que je pourrai partager avec nos lecteurs et lectrices. Pour me rejoindre: Jocelyne Plante Bégin au 819 845-3250. Vous pouvez laisser un message.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, Monique Morin au 819 845-1141. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à 3 endroits: au Centre communautaire, à la salle des Chevaliers de Colomb et à celle du Centre régional du Bel Âge. Tous les profits vont pour nos bonnes œuvres.

Pensée: Chacun a son talent, ses aptitudes… chacun peut créer des œuvres à sa mesure.