Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un prompt rétablissement à MmeSuzanne Larochelle qui a été hospitalisée.

Nous tenons à souhaiter un bon anniversaire à MmesMarguerite Durand, Madeleine Ouellette et Cécile Therrien.

Pour le mois de juillet, les fêtées seront Stella Côté Lalonde, Louise Lussier, Réjeanne St-Laurent, Madeleine Dubois, Jeannine Poliquin et Françoise Gobeil.

Lors de notre dernière réunion, Rita Duhaime a gagné le prix de présence et Hermance Nadeau a remporté le cadeau offert par notre régente d’État, MmeMicheline Therrien.

Nous avons eu également nos élections présidées par la régente d’État, MmeMicheline Therrien. Voici les membres du conseil: Claudette Saint-Pierre, au poste de régente; Monique Morin, vice-régente; Joanne Lussier, ex-régente; Micheline Guillemette, secrétaire financière; Nicole Lacasse, trésorière; Jocelyne Plante, secrétaire archiviste; Lise Raîche, vérificatrice;

Jacqueline Geffroy, chancelière; Pierrette Corriveau, gardienne; Francine Béland et Lucienne Noël, vérificatrices et notre aumônier Michel-André Chénard. Félicitations aux nouvelles élues et bonne chance dans vos fonctions.

Dans le cadre de la rénovation de la clôture au cimetière, notre cercle a fait un don de 500$ à la fabrique Saint-Philippe.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, MmeMonique Morin, au 819 845-1141.

La chronique du Cercle des Filles d’Isabelle fera relâche pour les vacances. Nous serons de retour à la fin d’août. Bonnes vacances à vous tous.

Pensée: Un simple regard peut révéler la chaleur de l’accueil et la sincérité de la compréhension.