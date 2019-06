Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un bon anniversaire à Mmes Sylvie Corriveau et Rita Duhaime.

Nous avons une pensée spéciale pour toutes nos membres qui vivent des problèmes de santé.

Nous aurons un déjeuner le samedi 8 juin au restaurant Le Moulin, vers 9h.

Comme la période du déménagement approche, nous demandons à toutes celles qui prévoient déménager de faire parvenir leur nouvelle adresse à notre secrétaire financière, MmeNicole Lacasse, au 819 845-4959. Merci.

Comme notre cercle est vieillissant et que nous avons de plus en plus de décès, nous faisons appel à toutes celles qui voudraient se joindre à nous. Communiquez avec la régente MmeJoanne Lussier au 819 845-4465, ou la vice-régente Mme Claudette St-Pierre au 819 845-4362. Nous avons besoin de relève.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, Mme Monique Morin au 819 845-1141.

Pensée: Nos vies sont marquées par la vitesse, nous ne prenons même pas le temps d’apprécier la vie.