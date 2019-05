Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à MmesMarie-Berthe Frappier, Georgette Lussier, Claudette St-Pierre et Lise Coutu.

Nous invitons toutes celles qui aimeraient faire partie de notre mouvement à communiquer avec la régente Joanne Lussier au 819 845-4465, ou à la vice-régente Claudette St-Pierre au 819 845-4362. Prenez note que nous avons besoin de relève, car le mouvement est en baisse.

Vous avez des nouvelles à me communiquer, n’hésitez pas à me téléphoner: Jocelyne Plante Bégin au 819 845-3250. Vous pouvez me laisser un message.

Si vous possédez de la laine dont vous n’avez plus besoin, nous les Filles d’Isabelle, on l’accepterait avec plaisir pour la remettre à nos tricoteuses. Vous pouvez contacter MmeMonique Morin au 845-1141. Merci.

Pensée: Peu importe l’âge, on a toujours besoin d’affection et d’amitié.